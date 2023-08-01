Украина не признала причастность к атакам беспилотниками гражданских судов в Черном море

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к атакам надводными беспилотниками гражданских судов в Черном море. Об этом политик сообщил в интервью агентству Reuters .

«Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», – сказал Подоляк.

Во вторник, 1 августа, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие в сторону пролива Босфор. По его словам, ВСУ использовали надводные беспилотники. Военные суда, которые сопровождали гражданские, оперативно обнаружили аппараты и ликвидировали их.

Ночью, 1 августа, ВСУ также пытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». По информации Минобороны РФ, экипаж уничтожил надводные аппараты.

Также 1 августа предприняли попытку нанести удары по объектам в Москве. ВСУ направили беспилотники, которые сбила система российского ПВО. Еще один БПЛА, уточнили в оборонном ведомстве, «посадили» с помощью РЭБ.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один беспилотник попал в здание «IQ-квартала» в «Москва-Сити».