Киев завершил разработку первой собственной управляемой авиационной бомбы (УАБ) с боевой частью 250 кг, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, оружие способно поражать цели на «десятки километров» от места пуска, а первая экспериментальная партия уже закуплена для боевого применения. Однако военный эксперт Виктор Литовкин в беде с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал угрозу преувеличенной и объяснил, почему у ВСУ не получится эффективно применять эту бомбу.

Что известно о новой украинской УАБ

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил 18 мая, что участник оборонного кластера Brave1 создал первую украинскую управляемую авиабомбу. Разработка длилась 17 месяцев. По словам Федорова, это не копия западных или советских решений, а «уникальная конструкция», созданная украинскими инженерами с нуля. Боевая часть бомбы — 250 кг. Заявленная дальность поражения целей — «десятки километров вглубь после пуска». Минобороны Украины уже закупило первую экспериментальную партию, сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии.

Бояться УАБ не надо

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал заявленные характеристики расплывчатыми, но предположил, что преодолевать украинская авиабомба сможет не больше 70 км. По его словам, главная проблема для ВСУ — принципиальное отсутствие возможности применять такое оружие.

«У Украины нет самолетов, чтобы сбрасывать авиационные бомбы. Когда у них появляется самолет на аэродроме, мы его уничтожаем. Поэтому бояться этих бомб не надо. У нас есть противоядие», — подчеркнул Литовкин.

Эксперт также усомнился в том, что это действительно украинская разработка. Он допустил, что Украина приспособила под себя западную бомбу.

«У Украины нет возможности серийного выпуска таких бомб, потому что ее военная промышленность в принципе уничтожена», — пояснил Литовкин.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли украинская авиация приблизиться к линии фронта на расстояние пуска бомбы, эксперт был краток. Литовкин подчеркнул, что появление у противника управляемых авиабомб не повлияет на расстановку сил на фронте и никак не изменит ситуацию на поле боя.