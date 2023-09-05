Украина отказалась идти на уступки России при заключении новой зерновой сделки

По словам ее представителей, санкционное давление на РФ должно продолжаться. Это принципиальное требование Киева.

От лица украинского правительства по данному поводу выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он в эфире национального телевизионного марафона сообщил, что его ведомство планирует получить от турецкого президента Эрдогана подробности переговоров с Владимиром Путиным. В то же время киевские власти будут настаивать на сохранении всех санкций в отношении России, это принципиальное условие.

Об этом рассказало ТАСС. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Зеленскому и его окружению придется согласиться на некоторые российские условия.