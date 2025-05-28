Украина отправила ноту протеста в МАГАТЭ из-за Запорожской АЭС

Киев направил в МАГАТЭ ноту протеста из-за действий России, связанных с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщило агентство Reuters.

В своей протестной ноте Украина обвинила Россию в том, что та нарушает международное право тем, что строит собственную линию электропередачи для подключения к своей национальной сети.

«Украина выразила протест международному органу по надзору за атомной энергетикой», — указало издание.

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Запорожская АЭС является одной из ключевых тем по урегулированию конфликта на Украине, наряду с контролем пяти регионов. По его словам, необходимо учитывать разницу между линией фронта, административными границами и фактическим контролем.