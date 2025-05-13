Уиткофф назвал ключевые темы переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Ключевыми темами по урегулированию конфликта на Украине остаются регионы, атомная электростанция (АЭС) и использование реки Днепр. Об этом в интервью Breitbart News сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Еще одной главной темой переговоров является вопрос о необходимости отказа Киева от претензий на некоторые территорий.

«Я считаю, что мы проделали большую работу по сужению круга проблем. Основные спорные вопросы касаются пяти регионов. Россия контролирует, имеет подавляющий контроль над двумя из этих регионов», — сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, Россия контролирует два спорных региона, в то время как Украина — три. По его словам, необходимо учитывать разницу между линией фронта, административными границами и фактическим контролем.

Также Уиткофф отметил, что ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами конфликта. Он добавил, что без согласия президента РФ Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине мирным путем невозможно, поэтому контакты с Москвой необходимы.

Кроме того, добавил дипломат, президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе Вашингтон выйдет из процесса урегулирования конфликта.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вновь вернуться за стол переговоров в Турции после того, как украинская сторона сама отказалась от заключения мира в 2022 году.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил на предложение российского лидера, но поставил ультиматум — сначала прекращение огня, а только потом встреча в Турции.

Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне освобождения израильского военного.