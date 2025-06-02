Украина перед встречей в Стамбуле согласилась с отменой антироссийских санкций

Украина поддерживает идею отмены некоторых ограничений в отношении России. Об этом говорится в меморандуме о мирном урегулировании, который был передан Москве накануне, передает телеканал «Общественное».

Согласно информации, полученной от телеканала, в документе есть положение, предусматривающее возможность постепенного снятия ограничений, введенных западными странами против России. При этом подчеркивается, что в случае необходимости будет активирован процесс восстановления ограничительных мер.

В конце дня 1 июня Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Украина предоставила свой вариант меморандума. Он подчеркнул, что документ был передан российской стороне на украинском и английском языках.

В среду, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между представителями Киева и Москвы. Встреча пройдет во дворце Чираган, несмотря на то, что накануне Украина совершила масштабную атаку на российские военные объекты.