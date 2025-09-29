Украина планирует предложить кандидатуру Трампа для выдвижения на Нобелевскую премию мира
Фото: [Медиасток.рф]
Украинские депутаты предложили Нобелевскому комитету рассмотреть кандидатуру Дональда Трампа на получение премии мира. Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в парламенте. Об этом сообщает РИА Новости.
Группа народных депутатов от партии «Слуга народа» подготовила официальное обращение к Нобелевскому комитету с нестандартной инициативой. Они считают, что 47-й президент США Дональд Трамп заслуживает самой престижной мировой награды за укрепление международной безопасности.
Среди авторов документа — Александр Юрченко, Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко. В своем проекте они настаивают, что политика Трампа способствовала сдерживанию агрессивных действий на геополитической арене. Депутаты акцентируют внимание на его роли в поддержании стабильности в отдельных регионах мира, хотя и не уточняют конкретных заслуг.
