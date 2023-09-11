Кларенберг считает, что будущее украинского государства находится под угрозой на фоне расширения НАТО. Он также припомнил слова Джорджа Кеннана, еще годы назад заявлявшего, что пополнение состава НАТО спровоцирует жесткий ответ со стороны РФ.

Таким образом, журналист сослался на слова Кеннана, более известного, как «архитектор холодной войны». Кеннан еще 25 лет назад, после ратификации Соединенными Штатами расширения альянса предупреждал, что вступление новых государств-членов в НАТО станет ошибкой, которая повлечет за собой ответ с российской стороны.