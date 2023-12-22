Украина получила более 60 тел военнослужащих от России

На Украине собираются провести судебно-медицинскую экспертизу и установить личности павших украинских бойцов, содействуя также с родными погибших. Дальнейшую перевозку обещали организовать, в том числе задействуя и ВСУ.

Отметим, что Минобороны России эти сведения не комментировало. Неизвестно, осуществлялся ли зеркальный обмен.

Как отмечает «Коммерсант», последний раз Украина получала тела солдат 20 ноября. Тогда поступило 94 тела. Российской стороне передали 80 тел военных ВС РФ. Переговоры об обменах пленными ведутся Киевом и Москвой постоянно.