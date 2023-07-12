Украина пообещала провести реформы ради «гарантий безопасности»

Украина готова провести реформы в обмен на «гарантии безопасности» от стран «Большой семерки», сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместную декларацию G7.

По информации источника, Киев собирается провести реформирование в экономической и правовой системах страны.

«Взамен Украина обязуется принять меры по улучшению управления, в том числе путем проведения судебных, экономических реформ и повышения прозрачности», – говорится в публикации издания.

Совместная декларация стран-лидеров «Большой семерки», куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада, отмечается, что Украина получит новейшее военное оборудование, обучение, киберзащиту, а также обмен разведданными. К декларации могут присоединиться и другие страны.

Соответствующий проект был принят в среду, 12 июля, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Он стартовал 11 июля. В нем, среди прочих, принял участие президент США Джо Байден. Также в нем участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее украинский лидер ожидал приглашения в НАТО, но этого не произошло.