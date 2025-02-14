В Германии посчитали, сколько денег Украина получила от Европы за три года

Украина получила от Запада за все время конфликта порядка 267 евро в качестве помощи. Таковы результата подсчета, который был сделан экспертами из Института мировой экономики, расположенном в немецком городе Киль. Мнение специалистов привело РИА Новости.

По утверждению экономистов, Киев получил за три года 267 млрд евро от своих западных союзников.

«Из этой суммы около 130 миллиардов евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 миллиардов евро (44%) — на финансовую поддержку и 19 миллиардов евро (7%) — на гуманитарную помощь», — указано в релизе исследователей.

Европа, по их данным, передала Украине денег больше, чем это сделали США. Европейцы передали Украине 70 млрд на финансовую и гуманитарную помощь и еще 62 млрд на военную. Соединенные Штаты выделили 114 млрд, из них 50 млрд в качестве финансовой и гуманитарной помощи, и еще 64 млрд как военная поддержка.

Если сравнивать траты в объеме от ВВП стран, то больше всех потратились Великобритания, США и ФРГ. Они отправили украинским властям немногим менее 0,2% от своего ВВП за все это время. Траты Испании, Италии и Франции не превышают 0,1% от внутреннего валового продукта.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от Запада вооружить полуторамиллионную украинскую армию. По его утверждению, такое количество оружия поможет Киеву обеспечить свою безопасность, поскольку его отказываются принимать в НАТО.