Украина пошла на манипуляции ради получения оружия от Израиля

Паломники из Израиля не будут в безопасности, находясь на украинской территории до тех пор, пока Тель-Авив не пришлет Киеву оружие для противостояния РФ. На это указал в своем заявлении посол Украины Евгений Корнийчук. Его слова передает израильское издание Israel Hayom .

В статье издание ссылается на слова Корнийчука во время его заявления о том, что Украина нуждается в системах для защиты от ракет, а не в системе «Железный купол». Украинский посол заявил, что она попросту не сработает против оружия РФ.

Рычагом давления Корнийчук выбрал праздник Рош ха-Шана, на который ожидается приток большого количества паломников в украинский Умань. Посол заявил, что без оружия Киев не сможет обеспечить их благополучие.

«Если Израиль не хочет защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?» — надавил Корнийчук.

Недавно посла Украины вызвали в израильский МИД после обвинения Израиля в пророссийской позиции. Тогда правительство Украины упрекнуло государство в том, что она предоставляет слишком мало помощи Киеву.