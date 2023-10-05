Украина утратила поддержку двух своих союзников: Польши и Словакии. Причиной для этого стали ошибки украинских властей. Соответствующее заявление сделал обозреватель Петр Косицкий в своем материале для журнала The Atlantic .

Косицкий сообщил, что 30 сентября стало поворотным моментом для Украины и ее поддержки. Не только от Вашингтона, но и от двух прежних союзников: Польши и Словакии.

Обозреватель отметил, что победа партии Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии стала серьезной проблемой для Украины.

В то же время, для Украины начинаются проблемы и от Польши, сообщил журналист. Он подчеркнул, что проблемы с украинским зерном, скандал в Канаде и неудачный выбор слов украинского президента Владимира Зеленского негативно сказываются на взаимоотношениях Украины и Польши.

Косицкий заключил: дни всемирной солидарности для Украины окончены.