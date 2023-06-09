Украина потребовала от России предоставить ей доступ на левобережье Днепра

Постпред Украины при ООН Кислица выступая на Совете безопасности ООН призвал российские власти предоставить доступ на левобережье Днепра гуманитарным миссиям и представителям киевского режима.

По словам украинца, только так можно помочь местным жителям, пострадавшим от подтопления в следствии подрыва Каховской ГЭС, информирует ТАСС.

«Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра для гуманитарных сотрудников в целях оказания помощи местному населению», — заявил украинский дипломат.

Среди организаций, которые необходимо допустить на левый берег Днепра в Херсонской области, по мнению Кислицы, представители ООН, а также Международного комитета Красного Креста. К настоящему времени ответа от российской стороны не последовало.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.