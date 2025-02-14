Украина при посредничестве Катара передала РФ двоих детей

Украина при содействии Катара вернула России двоих детей для воссоединения с их семьями, сообщил РБК.

Отмечается, что церемония передачи состоялась в посольстве Катара в Москве.

Девочки возрастом 12 лет, которых передали РФ, являются сестрами. Они проживали с бабушкой и дедушкой на Украине, их мать работала в России. Она регулярно навещала детей до начала специальной военной операции (СВО).

По информации источника, при передаче несовершеннолетних семьям присутствовали детский омбудсмен Мария Львова-Белова и представитель посольства Катара Абдурахман Салех аль-Кувари.

Катар проявил себя в качестве посредника между Россией и Украиной в период конфликта, предлагая свое содействие в сложных гуманитарных вопросах. Катар участвует в организации встреч для обсуждения вопросов воссоединения семей. Кроме того, государство стремится стать платформой для диалога между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Москва при содействии Катара передала Киеву восемь украинских детей.