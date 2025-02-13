Россия передала Киеву восемь украинских детей при помощи Катара

Россия при посредничестве Катара возвратила Киеву восемь украинских детей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Как уточняет агентство, воссоединение семей прошло в посольстве Катара в Москве с участием посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Обмен прошел по формуле «150 на 150». В организации процесса принимали участие Объединенные Арабские Эмираты, выступившие в роли посредников.