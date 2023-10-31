Украина просит Польшу не допустить закрытия границы

Украинское правительство отправило ноту в Варшаву, в которой содержится просьба о недопущении блокировок границы между Украиной и Польшей на фоне протестов от польских перевозчиков. Соответствующее заявление сделал украинский посол в польской столице Василий Зварыч во время беседы с информационным агентством «Укринформ» .

По словам дипломата, украинское посольство направило ноту в польский МИД, в котором просит принять соответствующие меры, и не допустить закрытия границ. Как заявил сам посол, украинская сторона надеется на то, что польские власти смогут прийти к взаимопониманию и консенсусу с протестующими в своем государстве для того, чтобы не допустить закрытия границ между двумя странами.