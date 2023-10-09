Украина расплачивается за миграционную политику Байдена

Политика американского президента Джо Байдена ведет к самому тяжелому миграционному кризису в истории государства, а расплачиваться за это приходится Украине. Соответствующее заявление сделал колумнист Марк Тиссен в своем материале для американского издания The Washington Post .

Тиссен вспомнил заявления правых американцев, которые из раза в раз повторяют, что их президент больше заботится о защите границ Украины, чем собственной страны. Он подчеркнул, что Байден повлек за собой тяжелейший кризис на границе в истории Штатов.

Журналист подметил, что Байден мог бы добиться исполнения имеющихся законов о миграции и границах, но не стал этого делать. По мнению Тиссена, это приводит к тому, что ситуация выходит из под контроля, а поддержка украинских ВС в рядах республиканцев падает.

Журналист заключил: пока американский президент продолжает поступать таким образом, ситуация продолжит выходить из под контроля. А расплачиваться за это придется Украине.