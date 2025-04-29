Украина разработала программу «Линия дронов» на случай провала переговоров

Власти Украины разработали «план Б» на случай провала переговоров по Украине. Речь идет о расширенной программе беспилотников «Линия дронов».

Об этом со ссылкой на военных экспертов сообщает The New York Times.

Работы над этой программой велась с осени 2024 года, но официально о ее запуске объявил в феврале министр обороны Украины Рустем Умеров, говорится в статье.

Цель программы — создание линии обороны из самых подготовленных подразделений беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что США потребовали от Греции передать Украине системы Patriot и отправить фрегат в Аденский залив.