США потребовали от Греции передать Украине системы Patriot и отправить фрегат в Аденский залив

Вашингтон настаивает на переброске греческих систем Patriot на Украину и участии фрегата ВМС в операции против хуситов.

США усилили давление на Грецию с требованием передать Украине зенитные комплексы Patriot и привлечь военные корабли к действиям против хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщает греческое издание «Катимерини».

По данным газеты, Вашингтон в очередной раз просит Афины отправить в Киев дивизион Patriot, который сейчас используется для защиты объектов в Саудовской Аравии. Власти США объясняют свою позицию тем, что на фоне сокращения американской поддержки Украины ответственность за поставки вооружений должна лечь на европейских союзников. При этом, Вашингтон уже не первый раз обращается с таким требованием к Афинам. Однако Греция не спешит выполнять это требование, так как активно развивает собственную многоуровневую систему ПВО и считает такие системы критически важными для собственной безопасности.

Отдельным вопросом стало участие фрегата ВМС Греции в американской операции против хуситов. На фоне важности свободного судоходства для греческой экономики Афинам будет значительно сложнее отказать в этом требовании. Окончательное решение по обеим просьбам пока не принято.

Ранее хуситы заявили об атаке на авианосную группу США во главе с Harry Truman в Красном море.