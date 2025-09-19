По мнению бывшего сотрудника американских спецслужб Тони Шаффера, Украина может столкнуться с полным крахом своей государственности уже к началу следующего года. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Шаффер выразил мнение, что текущие ресурсы страны ограничены и иссякнут в ближайшей перспективе.

«Как долго они смогут продержаться? <…> Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства», — заявил экс-разведчик.

При этом он подчеркнул, что Россия обладает значительным потенциалом для продолжения боевых действий на протяжении длительного периода.

Данный прогноз прозвучал на фоне заявлений российского военного командования о стабильном продвижении по всем ключевым направлениям. По информации Минобороны РФ, только за последние 24 часа ВСУ понесли значительные потери, которые исчисляются почти 1400 военнослужащими, а также десятками единиц бронетехники.

