Украина собралась защищать Великобританию от нападения России

«Не только Великобритания должна в течение 24 часов отреагировать, если состоится агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера, в течение 24 часов отреагировав тем или иным образом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — сказал Шмыгаль в эфире национального телемарафона.