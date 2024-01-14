Украина собралась защищать Великобританию от нападения России
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Соглашение Украины с Великобританией о неких гарантиях безопасности является обоюдным и содержит в себе обязательство украинцев защищать британских подданных, в случае нападения на островное государство внешнего врага, в частности Российской Федерации.
Такое заявление, как информирует ТАСС, в минувшую субботу сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Не только Великобритания должна в течение 24 часов отреагировать, если состоится агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера, в течение 24 часов отреагировав тем или иным образом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — сказал Шмыгаль в эфире национального телемарафона.
Ранее сообщалось, что Совет нацбезопасности США провел многочасовое совещание по оказанию дополнительной помощи Украине.