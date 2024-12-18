Глава Генштаба РФ Герасимов озвучил количество танков и беспилотников, поставленных Украине Западом

Западные государства с момента начала спецоперации поставили на Украину тысячи своих танков и десятки тысяч беспилотников различных типов. Об этом заявил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Его сообщение привело РИА Новости.

Руководитель Генштаба провел брифинг с участием военных атташе различных стран. Он рассказал, что с момента начала украинского конфликта западные государства предоставили в распоряжение ВСУ 6400 танков, 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч различных беспилотных летательных аппаратов. К этому стоит добавить более 1,7 тыс. установок зенитно-ракетных комплексов, 280 систем реактивного залпового огня, а также около 1,8 тыс. артиллерийских орудий.

Ранее Герасимов высказался о разрешении США Украине бить западными вооружениями по российской территории. Он назвал этот шаг очередным витком эскалации конфликта и заявил, что Соединенные Штаты, по сути, сами себе разрешили стрелять по территории РФ.