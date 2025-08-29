Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш попал в базу данных сайта «Миротворец». Об этом стало известно РИА Новости.

В «черном списке» известный публицист оказался с формулировкой «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Поводом для внесения в базу стали его публикации. Так, в 2023 году Херш обвинил водолазов ВМС США и 46-го президента Джо Байдена в организации подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

В июле 2025 года журналист написал о возможной замене главы киевского режима Владимира Зеленского, нелигитимно занимающего пост президента Украины, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями и неоднократно критиковался за разжигание травли в адрес журналистов и публичных лиц. Официально ведение базы не находится в юрисдикцию властей Украины, однако там часто появляются люди, которые накануне были раскритикованы ею.

Ранее сообщалось, что российского актера Павла Деревянко внесли в базу «Миротворца» после поездки в Донбасс.