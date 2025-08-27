Поездка актера Деревянко в Донбасс стала причиной внесения его в базу «Миротворца»

По информации издания, поводом для внесения в базу стал визит Павла Деревянко в Донбасс, о котором он публично рассказал. В базе для каждого человека заводят карточку. В карточке актера указано, что он является соучастником преступлений против Украины и ее граждан. Деревянко обвинили в том, что он поддерживает проведение спецоперации. Утверждается, что актер покушался на территориальную целостность Украины и суверенитет страны. Он якобы осознанно незаконно пересек государственную границу Украины.

По информации СМИ, актер посетил Донбасс, чтобы поддержать участников спецоперации. Он встретился с военнослужащими РФ, чтобы пожелать им стойкости и удачи. Во время поездки состоялась личная встреча с командиром отряда «Пятнашка».

Ранее сообщалось, что Mash раскрыл аферу актера Павла Деревянко с недвижимостью и криптовалютой.