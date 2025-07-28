Украина впервые импортирует газ из Азербайджана через Трансбалканский коридор

Украина впервые начала импорт азербайджанского газа через Трансбалканский коридор, который проходит через Болгарию и Румынию. Об этом в соцсетях сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

По его словам, тестовая поставка осуществляется в рамках соглашения с SOCAR Energy Ukraine и имеет стратегическое значение, открывая путь к дальнейшему долгому сотрудничеству между двумя странами.

«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок», — отметил Корецкий.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, 27 мая утвердила процедуры для импорта газа не только из Азербайджана, но и из Греции, Болгарии, Румынии и Молдавии.

Напомним, Украина полностью прекратила осуществлять транзит российского газа 1 января 2025 года. Также Киев отказался подписывать соглашения не продление транзита через свою территорию.

Ранее сообщалось, что в Грузии на два дня приостановили подачу газа из России в Армению.