В Грузии на два дня приостановили подачу газа из РФ в Армению

Перекачка природного газа из РФ в Армению была прекращена на два дня. Причиной этого стали восстановительные работы, которые ведутся на газопроводе, об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Издание сослалось на информацию, полученную от компании «Газпром Армения», которая является единственным поставщиком газа на армянскую территорию. По словам представителей пресс-службы этой фирмы, причиной приостановки подачи газа являются восстановительные работы, которые проводятся в Грузии. Их проведут на участке Казах—Сагурамо транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ—Закавказье. Ремонт будет идти с 24 по 26 июля.

Все эти дня дефицит газа в Армении будет поставляться за счет внутренних резервов, а также за счет подачи энергосырья из Ирана.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге снял арест с активов Газпрома в Нидерландах. Такое решение основано на принципе государственного иммунитета, который защищает собственность российского энергетического гиганта от исков украинских компаний.