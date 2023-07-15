США и ЕС выкидывают Украину на помойку, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем последнем видео, опубликованном на видеохостинге YouTube. Он считает, что после сокращения финансовой поддержки со стороны Штатов, весь ЕС вскоре последует тому же примеру, а Украина окажется сама по себе.

Соскин заявил, что выдача Штатами $300 миллионов вместо обещанных $500 миллионов бьет по народу Украины. Он считает, что США выкидывают страну на помойку, приказав воевать за них, пока они «развлекаются».

Он предрек, что после сокращения помощи, Украина станет огромным кладбищем имени Зеленского. Соскин также заявил, что администрация президента превратила Украину в должника.

Недавно американский Конгресс отклонил поправки в проект о снижении и блокировке военной помощи Киеву.