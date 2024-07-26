Жители Украины рассказали, как бежали от агрессии украинских бойцов и получили новый дом на просторах России. Истории переселенцев рассказывает RT в репортаже.

Одна из жителей поселения Житловка недалеко от Кременной никогда не забудет 24 февраля 2022 года. Тогда в школьный чат сообщили, что детям нужно сидеть дома, населению соблюдать осторожность. Семья перебралась в пункт в стороне от трассы Сватово — Кременная. Раздавались пугающие звуки работы военной техники, как оказалось, это орудовали ВСУшники.

«Когда в бомбоубежище стало совсем тесно. Вбежал офицер Народной милиции ЛНР и крикнул: «Срочно всем эвакуироваться». Любу с ребенком разместили в кабине грузовика, который был предназначен для груза 200. По ее словам, военные так спешили спасти людей, что использовали любой транспорт, вывозили срочно в тыл на своих автомобилях. Это так отличалось от поведения украинских «защитников», — вспоминает женщина.

Бойцы ЛНР до эвакуации обеспечивали гражданских продуктами и водой, помогали пережить ад. Жители сменили несколько поселений, пока постепенно не перебрались в Белгород. Там они получили ВНЖ. Пока живут в России, но считают, что вернутся на уже освобожденные земли.

Есть и другие истории про людей из ДНР. Им откровенно говорили, что для Киева и страны они чужие люди.

«В начале марта возле двора остановился джип теробороны. Вышли националисты с автоматами и забрали моего мужа. Сдал его местный полицай. Мы ведь с мужем были в комиссии по референдуму в 2014 году. Нам припомнили и пророссийские взгляды, и то, что наши дети — граждане России. Старший сын жил с нами, и я успела его предупредить, чтобы друзья его спрятали. По случайности следователь был из местных и пожалел мужа, отпустил его...», — вспоминает женщина.

По словам собеседников, нашедших защиту в России, ВСУ обстреливали все, что хотели. Стреляли по церквям, школам, детсадам, больницам. Это ясно дало понять, что украинские силы убивают своих соотечественников и доверия к ним нет.

Многие беглецы нашли приют именно в Белгородской области, которую периодически обстреливают те же ВСУшники. Однако теперь у украинцев и жителей новых территорий появилась надежда, с которой они продолжают жить уже в России.

Ранее сообщалось, что переехавшая в Россию украинка рассказала о кошмарной жизни знакомых в Киеве.