Украина взялась за противодействие РФ на территории африканского континента

Украинские власти решили соперничать с влиянием РФ в Африке. С этой целью они открывают свои посольства на данном континенте. Об этом сообщил журнал Le Point, который издается во Франции.

После начала украинского конфликта многие государства отказались рвать свои отношения с Россией, а также осуждать ее действия. Киев решил исправить ситуацию в свою пользу, с этой целью он делает активные попытки в развитии дипломатических отношений с целым рядом стран африканского региона.

«В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств», - указали журналисты.

Еще до конца текущего года украинцы хотят открыть порядка двадцати своих дипломатических представительств в различных странах Африки. Они считают их очень важным направлением для РФ, и по этой причине хотят лоббировать перед ними собственные интересы.

Ранее сообщалось, что НАТО также захотел усилить свое присутствие на черном континенте, а также на Ближнем Востоке. Блок даже принял соответствующий документ по этому поводу, в котором завуалировал свои желания некоей «поддержкой мира». В частности, альянс запланировал усилить свои позиции в Иордании и Ираке.