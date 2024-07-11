НАТО пытается усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом поддержки

Североатлантический альянс собирается усилить свое присутствие в ближневосточном и африканском регионах, прикрываясь предлогом «поддержки мира». Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на декларацию членов блока.

В документе указывается на то, что соседи альянса на южном направлении открывают НАТО возможности сотрудничать по вопросам взаимного интереса. Указывается также, что посредством партнерства альянс будет стремиться к большей безопасности и стабильности в указанных регионах, способствуя миру в них.

Отмечается, что государства-члены НАТО приняли план действий по усилению подхода по данному направлению. Уточняется, что речь идет об открытии офиса альянса в столице Иордании и продолжении работы с иракскими властями.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты готовят размещение своего передового вооружения в Германии.