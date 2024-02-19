Украина захотела продать почти семьсот российских активов

В распоряжении украинских властей есть сотни активов из РФ, которые подпали под санкции. Киев хочет их продать, чтобы использовать высвободившиеся деньги, об этом заявил Виталий Коваль, руководитель украинского Фонда государственного имущества. Его слова привели РИА Новости .

Подобное заявление представитель украинского правительства Виталий Коваль сделал на конференции, которая проходит в Токио. Японо-украинское мероприятие посвящено восстановлению Украины, а также возобновлению ее экономического роста.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом», - указал Коваль.

Он не стал приводить примеры тех активов, которые его правительство хочет выставить на продажу. В то же время его выступление сопровождалось показами слайдов, на которых были указаны некоторые названия предприятий. Среди них ООО «Аэрок», ООО «Мотордеталь-Конотоп», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат».

Открытие конференции с самого начала пошло не по плану. На ней должен был состояться видеопоказ выступления Владимира Зеленского, но от него отказались по инициативе украинской стороны.