Зеленский отказался от видеовыступления на конференции в Японии по вопросам восстановления Украины

На японо-украинской конференции, которая стартовала в Токио, должно было быть показано послание президента Украины. Показ был внезапно отменен по инициативе Киева. Об этом рассказали РИА Новости .

Мероприятие посвящено восстановлению Украины, а также ее дальнейшему экономическому росту. В нем принимают участие порядка трехсот бизнесменов и политиков с обеих сторон. При его запуске свои речи произнесли украинский и японский премьер-министры. Был запланирован видеопоказ выступления главы Украины, но этого не произошло.

«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», - сообщили модераторы этой конференции.

Вслед за этим последует ряд сессий различной направленности. В одной из них, экономической, будут участвовать министры из обоих правительств. Запланировано подписание различных документов, в том числе и о передаче Украине средств для восстановления страны. Планируется, что Киев в итоге получит порядка 100 миллионов долларов.

Ранее украинский эксперт назвал фикцией все гарантии безопасности, которые предоставили Украине Франция и Германия. По его мнению, Киев не получил никаких гарантий, а подписанные документы нельзя даже назвать полноценными международными договорами.