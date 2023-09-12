Украина заявила о готовности изменить языковой закон ради принятия в Евросоюз

Киев готов дать большую свободу в стране языкам национальных меньшинств, лишь бы у него появилась перспектива вхождения в европейское политическое объединение.

Вице-премьер Ольга Стефанишина, курирующая в правительстве вопросы европейской и евро-атлантической интеграции Украины, заявила о готовности властей изменить языковой закон 2019 года. Правила о среднем образовании поменяют так, чтобы его могли получать на языках национальных меньшинств. При этом обязательно будет соблюдаться баланс с преподаванием украинского языка. Утверждение чиновницы привело издание Financial Times.

Данные правила, принятые еще при президенте Порошенко, являются одним из камней преткновения при обсуждении членства Украины в Евросоюзе. Уже на этой неделе Киев хочет начать консультации с Румынией, чтобы выработать соглашение по поводу достижения консенсуса о языках нацменьшинств.