Если Киев в ближайшие время не предложит России мир на приемлемых для нее условиях, он может потерять до трети своих нынешних земель.

Об этом высказался бывший разведчик из Соединенных Штатов Скотт Риттер. Он напомнил, что уже сейчас пять украинских областей сменили свою принадлежность. И это не является возможным пределом. Свою точку зрения он высказал во время выпуска передачи Ask the Inspector.

«Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30 процентов своих земель», - утверждает эксперт.

Риттер добавил, что Зеленский и его правительство находятся на грани коллапса. Если они не поспешат завершить конфликт, то их сметут окончательно. Нацистский режим потерпит полный крах.