Мир на территории Украины будет заключен только на тех условиях, что будут угодны российской стороне. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер во время беседы с Reporterfy Media & Travel .

Риттер заявил, что конфликту суждено кончиться победой РФ, которая после будет диктовать условия для заключения мира. Эксперт предрек Украине безоговорочную капитуляцию и заявил, что украинское правительство ставит себя в безвыходную ситуацию, так как не хочет признавать, что украинские ВС не могут победить и захватить территории РФ.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский угрожал объявить России полномасштабную войну. В то же время, в Совете Федерации РФ указали на то, Запад готовится к завершению конфликта и переговорам, а их «подопечный выходит из-под контроля».