Украине предрекли «тихие восстания» против мобилизации

Украинцы не пойдут на поводу у Генштаба и Зеленского, а движение своеобразных партизанов-анархистов наберет обороты.

Некоторые украинцы прячутся в лесу и выступают против тотальной мобилизации в стране. Это явление экс-советник Кучмы Олег Соскин назвал партизанами-анархистами, которые быстро приобретают сторонников. Благодаря им некоторые регионы Украины способны защитить себя от антиконституционной власти.

Согласен с этим и политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с сайтом aif.ru он рассказал, что некоторые украинцы давно вооружились и способны учинить целое восстание против Зеленского: это лишь вопрос времени.

«В регионах Украины начнутся «тихие восстания»: мол, мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Этот страх смерти – как в 1917 году в России. Вероятность потерь была тогда около 90%. Восстали-то в феврале 17-го маршевые роты, которые из Петербурга направлялись на фронт», — говорит Журавлев.

По словам эксперта, украинские власти настолько запугали людей, что они уже не бояться практически ничего. У них лишь встает выбор между передовой и арестами, и то и расстрелом. Именно закон о тотальной мобилизации может стать спусковым крючком к протестам, которые могут перейти в вооруженный захват власти.