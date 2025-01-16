В договоре между Великобританией и Украиной, заключённом на 100 лет, есть скрытые положения, о которых рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали договор о партнёрстве между странами, которое продлится сто лет. Подписание документа должно укрепить сотрудничество между странами в области обороны. Кроме того, договор предусматривает дальнейшее оказание военной поддержки Украине.

«Есть также и закрытая, сокровенная часть сделки. Все то, что действительно нам придает устойчивость, возможности развиваться», — отметил Зеленский.

Конкретизировать так называемые тайные пункты соглашения Украины с Британией Зеленский предпочел не раскрывать.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве боятся, что Трамп узнает о расхищении американской финансовой помощи.

А перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, так как поставляют оружие и готовят кадры на территории европейских стран.