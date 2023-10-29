Украине предрекли вьетнамский сценарий

Для американского правительства конфликт на Украине закончится по тому же сценарию, что и во Вьетнаме. Соответствующее заявление сделал экс-полковник американских ВС Дуглас Макгрегор во время беседы с журналом Weltwoche. Об этом сообщило издание «Лента.ру» .

Макгрегор напомнил о привычке Соединенных Штатов уходить с поля боя, когда дела начинают «идти не так». Военный вспомнил конфликт Штатов с Вьетнамом и предрек для США на Украине такой же сценарий.

«Мы просто уйдем», — заявил эксперт.

Он также указал на то, что граждане Соединенных Штатов уже почти полностью потеряли интерес к ситуации на Украине. Макгрегор убежден, что американское правительство вскоре разделит позицию своих граждан и просто уйдет с территории Украины, «сменив тему».