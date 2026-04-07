Украинская компания разработала аналог ATACMS с дальностью 300 км

Украинский производитель ракет Fire Point, известный разработкой крылатой ракеты «Фламинго», заявил о планах произвести революцию в сфере противоракетной обороны. Компания нацелена создать недорогую альтернативу американскому зенитному ракетному комплексу Patriot, стоимость перехвата одной баллистической ракеты в рамках которой не будет превышать 1 миллион долларов, и осуществить первый перехват уже к концу 2027 года.

Революционная система ПВО за 1 млн долларов

Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Reuters, опубликованном 6 апреля, изложил амбициозные планы компании. По его словам, Fire Point находится на завершающей стадии разработки новой системы противовоздушной обороны, которая станет дешевой альтернативой Patriot. Ее основой станет баллистическая ракета FP-7, которую планируется использовать в качестве перехватчика.

Главный козырь проекта — стоимость. Штилерман заявил, что компания намерена снизить цену перехвата одной баллистической ракеты до отметки ниже 1 миллиона долларов. Если это удастся, по его словам, это станет «переломным моментом» в сфере ПВО, поскольку текущие расходы на такие перехваты значительно выше. В качестве подтверждения серьезности намерений Штилерман сообщил, что Fire Point уже ведет переговоры с европейскими компаниями, которые могли бы предоставить недостающие технологии, в частности в области радиолокации и систем наведения.

На пути к массовому производству

Планы Fire Point не ограничиваются лишь созданием системы ПВО. Компания также рассчитывает на значительные инвестиции. Штилерман сообщил, что Fire Point ожидает одобрения правительства на сделку с ближневосточным конгломератом (в украинских СМИ его идентифицируют как эмиратскую оборонную группу Edge Group), который оценил компанию в 2,5 миллиарда долларов и готов инвестировать 760 миллионов. Эти средства могут пойти на разработку проектов по запуску спутников.

Баллистические ракеты для нанесения ударов

Параллельно с разработкой системы ПВО Fire Point завершает создание двух новых сверхзвуковых баллистических ракет для нанесения ударов:

FP-7: меньшая ракета с дальностью около 300 км, аналог американской ATACMS. По словам Штилермана, она вскоре будет впервые применена в военных целях.

FP-9: более крупная ракета, способная нести боевую часть массой 800 кг на расстояние до 850 км. Появление этого оружия, как отметил конструктор, потенциально может включить Москву в радиус поражения украинского ракетного арсенала.

По его мнению, даже единичные удары по столице, которая защищена одной из самых мощных в мире систем ПВО, могут вызвать «массовый сдвиг в сознании россиян и высшего руководства России».