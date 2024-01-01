Украинский рэпер Аким Апачев выступил в ходе новогоднего эфира российского Первого канала, в ходе которого, исполнил песню на родном языке. Об этом сообщило информационного агентства РИА Новости .

Сообщается, что музыкальный исполнитель с Украины совместно с певицей Дарьей Фрей спели на федеральном канале для российских зрителей песню под названием «Пливе кача», что с украинского языка переводится на русский, как «плывет утка».

В тексте композиции рэпер и соисполнительница упомянают, что Крым является для них родными землями, а родной город рэпера Марии «по привычке встречает Георгиевскую ленту».

Дальше по ходу текста песни, исполнитель трека осуждает все действия солдат украинских ВС.