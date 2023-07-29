Украинская православная церковь отреагировала на решение о переносе празднования Рождества

Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января. Об этом сообщил митрополит Климент. Его слова передает украинское издание «Страна.ua» в своих социальных сетях .

Заявление митрополита стало реакцией на новый украинский закон о переносе праздника Рождества на 25 декабря.

Климент уверен, что несмотря на изменения в законодательстве, большинство украинцев продолжат встречать праздник в тот день, к которому привыкли.

Он также подчеркнул, что празднование Рождества в этот день является не русской традицией, а иерусалимской церкви. Климент также сообщил, что все торжества Православной церкви по датам сходятся с юлианским календарем.

Митрополит также уточнил, что тенденция с празднованием Рождества 25 декабря пришла в православие из Турции.

28 июня Зеленский внес в Раду законопроект о переносе празднования Рождества.

28 июля он подписал соответствующий закон.