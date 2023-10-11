Госбюджет Украины разворовывают местные власти. Соответствующее заявление сделала украинская министр Нина Южанина, подчеркнув, что это привело к тому, что Запад ограничил количество военной помощи для страны. Слова Южаниной передает телевизионный канал «Эспрессо», передает издание РИА Новости .

Телеканал также напомнил, что недавно глава местного Международного валютного фонда Гэвин Грей подчеркнул, что поддержка государства может снижаться на фоне того, что «при затягивании конфликта, нужно будет усиливать внутренние доходы».

Украинская депутат заявила, что ждала подобных заявлений, так как это было ожидаемо. Одновременно с этим, она заявила, что местные власти разворовывают страну, несмотря на то, что сейчас государство ограничено в финансировании.