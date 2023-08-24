Украинская Рада сообщила о регистрации законопроекта о мобилизации чиновников и депутатов

В украинской Раде был зарегистрирован законопроект о справедливой мобилизации депутатов и чиновников. Об этом сообщил автор проекта, депутат Александр Дубинский в своих социальных сетях .

На территории Украины уже более года введен режим военного положения. Столько же времени в стране объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Ранее уже сообщалось о готовности законопроекта о мобилизации парламентариев.

Как сообщил украинский депутат, теперь был зарегистрирован и проект о призыве на службу депутатов и чиновников.

На официальном сайте Верховной Рады сообщается, что соответствующие законопроекты уже были переданы на рассмотрение в руководство, но тексты этих проектов обнародованы не были.