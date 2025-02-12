27 января воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили от ВСУ село Николаево-Дарьино в Курской области. Украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пунктах и убили почти всех мужчин. Выжить удалось лишь одному, сообщает Минобороны РФ.

Местные жительницы рассказали, что более шести месяцев они были вынуждены жить в ужасных условиях. ВСУ прикрывались людьми как живым щитом, издевались над ними и убивали.

Когда в село пришли уссурийские десантники, местные жители очень обрадовались и попросили эвакуировать вглубь территории России. Десантники организовали эвакуацию. Несмотря на мороз и метель, им удалось преодолеть расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта.

Эвакуированных людей направили в тыловые районы Курской области и социальные центры реабилитации. Позднее российские военные вывели в тыловые районы из Николаево-Дарьино еще несколько десятков россиян.

Ранее сообщалось о том, что вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ.