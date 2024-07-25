Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, заявил, что беспорядочное минирование Черного моря украинскими ВМС приводит к возникновению непредсказуемой опасности для гражданских судов, сообщают РИА Новости .

Патрушев пояснил, что дрейфующие мины, беспорядочно размещенные украинскими ВМС в Черном море, а также безэкипажные катера со сбитым GPS-навигатором создают неконтролируемую угрозу для гражданских судов.

Помощник президента подчеркнул, что украинские ВМС, размещающие дрейфующие мины и катера, являются подконтрольными Западу.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный рассказал о планах наступления на Белгород. Оно должно было начаться после захвата Волчанска в Харьковской области.