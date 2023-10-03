Украинские пограничники не пропустили шведского министра на встречу глав МИД Евросоюза

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог попасть на встречу глав МИД ЕС в Киеве, потому что забыл дома паспорт, пишет австрийская газета Presse.

В итоге бдительные украинские пограничники не позволили шведскому министру пересечь украинско-польскую границу.

В понедельник Владимир Зеленский заявил, что на встречу глав МИД ЕС в Киев съехались все главы дипломатий стран Евросоюза. Однако его заявление оказалось неправдой. Кроме Швеции, еще три страны – Польша, Венгрия и Латвия – были представлены чиновниками более низкого ранга.

По итогам встречи никаких практических решений объявлено не было. Глава дипломатии Жозеп Боррель объявил, что уже сам факт такой встречи является жестом мощной поддержки Украины.