Украинские СМИ считают основной проблемой Зеленского отсутствие гибкости

В декабре опрос показал, что личный рейтинг украинского лидера снизился с 70% до 54%, а количество сторонников политики Банковой составляет всего 13%.

«Что стало причиной такого обвала доверия к руководству государства – война с ее ужасами, потери, неспособность власти услышать общество? Или политизация военной стратегии, отсутствие реформ, коррупция и провалы во внешней политике?» – задается вопросами издание.

Все эти беды на Украине наличествуют, но основной проблемой «Украина молодая» считает неспособность Зеленского менять стратегию на фоне того, как Россия быстро реконструировала свою военную политику.