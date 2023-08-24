Украинские СМИ сообщили о вновь прогремевших взрывах в Запорожье

На территории Запорожья, подконтрольной украинским ВС, прогремел повторный взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога. Соответствующие новости опубликовало украинское издание «Страна» в своих социальных сетях.

Ранее 24 августа на подконтрольном Киеву участке в Запорожской области прогремел взрыв. После него в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжает звучать до сих пор. Сейчас украинские СМИ начали сообщать о новом взрыве в городе.

Российские ВС начали наносить удары с воздуха по украинской инфраструктуре с 10 октября. Таким образом российская сторона отреагировала на теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами. Российские удары нацелены на объекты энергетики, промышленности и связи, находящиеся под контролем ВСУ. С момента нанесения ударов ВС РФ, воздушная тревога звучит в разных регионах Украины каждый день.