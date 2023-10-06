Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

В Киеве был слышен взрыв, сообщило украинское издание «Страна.ua». Другие подробности не приводятся.

«Киевские паблики сообщают о взрыве в городе», – говорится в публикации.

Также в социальных сетях сообщается о замеченных в небе над Николаевым, Одесской, Запорожской и Кировоградской областями беспилотниках.

Ранее в Николаевской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Информация о ней появилась на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

С 10 октября 2022 года ВС РФ начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры – за два дня до этого, 8 октября, киевский режим организовал теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно и погибли люди.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, российская армия, поражая военные объекты на Украине, затрудняет снабжение ВСУ и производство вооружения. Таким образом ВС РФ снижают военный потенциал украинской армии.